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2022
https://1prime.ru/energy/20220624/837285603.html
Немецкие власти не стали комментировать планы по "Северному потоку — 2"
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https://россиясегодня.рф
. В Минэкономики Германии отказались подтвердить или опровергнуть информацию о планах национализировать немецкий участок "Северного потока — 2". Представитель министерства заявила... ПРАЙМ, 24.06.2022
энергетика, экономика, новости, газ, германия, северный поток 2, национализация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. В Минэкономики Германии отказались подтвердить или опровергнуть информацию о планах национализировать немецкий участок "Северного потока — 2".
Представитель министерства заявила на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос прессы, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" сообщения.
Ранее о планах министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток 2" сообщило онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.