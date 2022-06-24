БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. В Минэкономики Германии отказались подтвердить или опровергнуть информацию о планах национализировать немецкий участок "Северного потока — 2". Spiegel: Германия планирует национализировать часть "Северного потока — 2"

Представитель министерства заявила на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос прессы, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" сообщения.

Ранее о планах министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток 2" сообщило онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.