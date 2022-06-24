МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. По данным опроса ARD-Deutschlandtrend, почти две трети немцев выступают за продление срока службы атомных электростанций, также большинство поддерживают более масштабное использование угольной энергетики. Эксперт оценил эффект от сокращения потребления газа в Германии

Опрос был проведен для телеканала ARD 21-22 июня среди 1248 немецких избирателей, статистическая погрешность составляет от 2 до 3%.

56% респондентов поддерживают увеличение нагрузки на угольные электростанции, 36% не одобряют эту меру, предложенную министерством энергетики Германии в рамках чрезвычайного плана по сохранению газа.

Из числа опрошенных 61% поддержали инициативу ряда политиков из бывшей правящей фракции ХДС/ХСС и либерально-демократической СвДП продолжить эксплуатацию атомных электростанций после конца года, когда планировался полный отказ от атомной энергетики, 32% респондентов выступили против.