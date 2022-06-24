2022-06-24T16:32:36+03:00
2022-06-24T16:32:36+03:00
2022-06-24T16:32:36+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220624/837288557.html
Премьер Италии заявил, что Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ
Энергетика
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. ЕВРОКОМИССИЯ ПООБЕЩАЛА ИЗУЧИТЬ ВВЕДЕНИЕ ПОТОЛКА ЦЕН НА ГАЗ К СЕНТЯБРЮ — ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.06.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. ЕВРОКОМИССИЯ ПООБЕЩАЛА ИЗУЧИТЬ ВВЕДЕНИЕ ПОТОЛКА ЦЕН НА ГАЗ К СЕНТЯБРЮ — ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ
Новость дополняется