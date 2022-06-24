БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не намерен проводить летом экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке, но продолжит работу на министерском уровне.
Он пояснил, что нужно провести такие дебаты в октябре, никаких решений по проведению саммита раньше этого срока нет.
"Мы продолжаем мониторить ситуацию, разные институты ЕС, в том числе, на министерском уровне продолжат работать под руководством глав государств и правительств", — сказал он.
По его словам, лидеры ЕС выразили особую заинтересованность в обсуждении вопроса по совместным усилиям по стабилизации энергетического рынка, в том числе совместным закупкам газа.
https://1prime.ru/energy/20220624/837289451.html
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