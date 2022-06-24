БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не намерен проводить летом экстренный саммит по ситуации на европейском газовом рынке, но продолжит работу на министерском уровне. В ЕК рассказали, сколько стран Евросоюза не получают российский газ

Он пояснил, что нужно провести такие дебаты в октябре, никаких решений по проведению саммита раньше этого срока нет.

"Мы продолжаем мониторить ситуацию, разные институты ЕС, в том числе, на министерском уровне продолжат работать под руководством глав государств и правительств", — сказал он.

По его словам, лидеры ЕС выразили особую заинтересованность в обсуждении вопроса по совместным усилиям по стабилизации энергетического рынка, в том числе совместным закупкам газа.