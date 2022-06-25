МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа". В России подорожает газ

По его словам, объем на 25 июня составляет 42,1 миллиона кубометров, при этом заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина с 11 мая перестала принимать "голубое топливо" для транзита газа через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поэтому для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.