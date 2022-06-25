БЕЛГРАД, 25 июн — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе обращения к населению, что страна обеспечила по договору с "Газпромом" 62% своих потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров "голубого топлива". Сербские власти не хотят вводить санкции против России и вступать в НАТО

"Что касается газа, у нас есть хорошие новости. Кроме договора, который мы продлили, подписали с "Газпромом", чем обеспечили около 62% наших потребностей в газе, на 38% оставшихся потребностей, которые нелегко обеспечить, мы как вы знаете, закупили (500 миллионов кубометров в хранилище Венгрии – ред.) и нашли способ финансирования через венгерский OTP банк", — заявил Вучич.

По его словам, в ближайшие два месяца Сербия закачает 147 миллионов кубических метров газа в Венгрии.

"За это время заполним здесь по цене российского газа, которая наиболее выгодная для нас в рамках этих 62%, подземное хранилище газа Банатски-Двор с 250 миллионами кубометров. До 15 сентября будем располагать в резерве 400 миллионами кубометров, а к 15 октября – до 600 миллионами кубометров, а наша цель – обеспечить 700 миллионов кубометров", — уточнил он.

По мнению Вучича, это позволит обеспечивать ежедневное потребление Сербии в 11 миллионов кубометров газа в холодный период.

Сербский лидер обратился к гражданам в субботу из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич.

Прошлый договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.