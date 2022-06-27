МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Цены на топливо в Америке взлетят до "апокалиптических" значений, в том случае, если во время летнего сезона ураганов будет назревать угроза заводам, которые заняты нефтепереработкой. Об этом рассказал в эфире Fox Business глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза.

Эксперт напомнил о том, что в июле будет наиболее высокий спрос на топливо. Именно поэтому он считает, что американцам стоит "скрестить пальцы" и надеяться на то, что ураганы или же любые проблемы, связанные с электричеством, не выведут из строя нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Клоза отметил, что США очень повезет, если этого не случится.

Эксперт также добавил, что ослабление американских стандартов в отношении импорта топлива в летний период можно считать положительным признаком для ситуации на рынке.

Клоза считает, что совсем скоро Америка вернется к ценам на топливо выше пяти (долларов за галлон. — прим. ред.), но это еще далеко не факт. Если будут ураганы, то стоимость топлива вполне может взлететь до апокалиптических значений".