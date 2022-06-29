ТОКИО, 29 июн — ПРАЙМ. В некоторых районах Японии могут ввести "энергетическую тревогу" из-за нехватки электроэнергии на фоне аномальной жары, сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихико Исодзаки. Россиянам рассказали, кому сократят рабочий день в жару

"И сегодня тоже прогнозируется несвойственная рекордная для июня жара. Из-за этого потребление электроэнергии достигает крайне высоких показателей для этого времени года", — рассказал он в ходе пресс-конференции.

Японские власти сохраняют режим "осторожности в связи с нагрузкой на энергосистему" и призывают жителей включать кондиционеры во избежание теплового удара, но при этом выключать ненужные электроприборы и свет. Граждан просят придерживаться "разумной экономии электроэнергии", отметил Исодзаки.

"Что касается перехода… к "опасности в области поставок электроэнергии", то министерство экономики, промышленности и торговли будет принимать соответствующее решение, исходя из ситуации в каждый отрезок времени, экономики, промышленности и торговли будет принимать соответствующее решение, исходя из ситуации в каждый отрезок времени", — уточнил генеральный секретарь. Япония заявила о крутом повороте для мировой экономики

Режим "осторожности в связи с нагрузкой на энергосистему" был введен японским правительством в понедельник в зоне энергообеспечения компании Tokyo Electric Power. Предприятие обслуживает Токио и еще восемь префектур. В среду 29 июня в префектурах Гумма, Яманаси, Тотиги Сайтама воздух прогрелся до 38-39 градусов.

Япония заявила, что ожидает проблем с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят и другие регионы страны. Грядущий отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" были остановлены все атомные электростанции.