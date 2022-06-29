МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в РФ за период с начала 2022 года по 28 июня выросло на 2,2% в годовом выражении, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

"Пока мы в плюсе идем, и по месяцу, и по году. Сейчас за период с начала года по вчерашний день видим 2,2% рост энергопотребления к прошлому году", — сказал Грабчак.

Он добавил, что по итогам 2022 года Минэнерго по-прежнему ожидает роста электропотребления на 1,5-2%. Ранее подобный прогноз озвучивал глава ведомства Николай Шульгинов.