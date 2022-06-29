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2022
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Потребление электроэнергии в России выросло с начала года на 2,2%
Энергетика
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Потребление электроэнергии в РФ за период с начала 2022 года по 28 июня выросло на 2,2% в годовом выражении, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. "Пока мы в... ПРАЙМ, 29.06.2022
энергетика, новости, минэнерго рф, электроэнергия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в РФ за период с начала 2022 года по 28 июня выросло на 2,2% в годовом выражении, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.
"Пока мы в плюсе идем, и по месяцу, и по году. Сейчас за период с начала года по вчерашний день видим 2,2% рост энергопотребления к прошлому году", — сказал Грабчак.
Он добавил, что по итогам 2022 года Минэнерго по-прежнему ожидает роста электропотребления на 1,5-2%. Ранее подобный прогноз озвучивал глава ведомства Николай Шульгинов.