МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Добыча угля в России в мае упала в годовом выражении на 3,7%, до 32,9 миллиона тонн, за январь-май снизилась на 1% — до 175 миллионов тонн, сообщил Росстат. Безработица в России упала до нового исторического минимума в 3,9%

"В мае 2022 года добыто 32,9 миллиона тонн угля всех сортов, что на 3,7% меньше, чем в мае 2021 года, и на 3,5% меньше, чем в апреле 2022 года", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Там же отмечается, что всего за пять месяцев 2022 года добыто 175 миллионов тонн угля всех сортов, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В частности, добыча каменного угля всех видов (включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) в мае 2022 года составила 27 миллионов тонн, снизившись по сравнению с маем 2021 года на 6,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года – на 2,2%. Всего за январь-май 2022 года его добыто 141 миллиона тонн, что на 3,7% меньше, чем за пять месяцев 2021 года.

Добыча антрацита составила 2,1 миллиона тонн, что на 2,4% меньше, чем в мае 2021 года, но на 6,5% больше, чем в апреле 2022 года. Добыча антрацита за январь-май 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%, составив 10,6 млн тонн.

Добыча коксующегося угля выросла по сравнению с маем 2021 года и с апрелем 2022 года на 10,9% и на 10,1% соответственно, составив 8,6 миллиона тонн. В целом за январь-май 2022 года добыча коксующегося угля выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5,8%, составив 41,8 миллиона тонн.