МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в мае нарастила производство бензина на 3% по сравнению с апрелем, а дизельного топлива — на 6,6%, сообщает Росстат. Рост сельхозпроизводства в России в мае замедлился до 2,1%

"Выпуск автомобильного бензина составил 3,5 миллиона тонн, что на 2,9% больше, чем в мае 2021 года, и на 3% больше, чем в апреле 2022 года. Дизельного топлива произведено 6,8 миллиона тонн, что больше объемов мая 2021 года на 4,6%, а апреля 2022 года – на 6,6%", — сообщило ведомство.

При этом за первые пять месяцев производство бензина увеличилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 17,2 миллиона тонн, дизельного топлива – на 3,3%, до 34 миллионов тонн.

Производство сжиженных углеводородных газов (СУГ, пропана и бутана) в мае в России составило 1,3 миллиона тонн, увеличившись на 4,3% по сравнению с маем 2021 года и на 8,8% — с апрелем 2022 года. Выпуск пропана и бутана за январь-май вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1,2%, составив 6,7 миллиона тонн.

Производство кокса и нефтепродуктов в мае снизилось по сравнению с маем 2021 года на 5,5%, по сравнению с апрелем 2022 года — выросло на 5,5%. За первые пять месяцев 2022 года производство кокса и нефтепродуктов сократилось на 1,3% в годовом выражении.