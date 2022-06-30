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Переговоры США и Ирана по ядерной сделке закончились безрезультатно
Энергетика
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Иран и США не достигли прогресса в переговорах по ядерной сделке, сообщил в среду дипломат Евросоюза Энрике Мора, координирующий переговоры. "Мы продолжим прикладывать еще большие... ПРАЙМ, 30.06.2022
энергетика, новости, иран, сша, ядерная сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Иран и США не достигли прогресса в переговорах по ядерной сделке, сообщил в среду дипломат Евросоюза Энрике Мора, координирующий переговоры.
"Мы продолжим прикладывать еще большие усилия, чтобы восстановить эту сделку, ключевую для стабильности в регионе и для режима нераспространения ядерного оружия", — подчеркнул он.
Пресс-секретарь Госдепартамента США заявил, что Иран "не стал позитивно реагировать на инициативу ЕС", и поэтому переговоры завершились безрезультатно.
Непрямые переговоры между США и Ираном по вопросу восстановления ядерной сделки возобновились во вторник при посредничестве ЕС.