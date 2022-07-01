МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-июне вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, до 4,746 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 30,5%, до 6,263 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. В США сообщили о воровстве бензина из-за роста цен на топливо

При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 13,41 миллиона тонн, увеличившись на 11,2% в годовом выражении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 648,505 миллиарда рублей, показав рост в годовом выражении на 11,5%.

Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе-июне составили 523 тысячи тонн, снизившись на 48,2%. Продажи топочного мазута выросли на 19,6%, до 747 тысяч тонн, а СУГов — на 16,1%, до 910 тысяч тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 222 тысячи тонн, сократившись на 31,2%.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Объем торгов на СПбМТСБ по итогам 2021 года вырос на 16,6% по сравнению с 2020 годом и составил 27,03 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,362 триллиона рублей, увеличившись за год на 39,8%.