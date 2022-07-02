МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что компания подает газ через территорию Украины 2 июля в подтвержденном украинской стороной объеме. Европейские компании активно заполняют подземные газохранилища

По его словам, подтвержденный на субботу объем подачи через через ГИС "Суджа" составляет 42,15 миллиона кубометров, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.