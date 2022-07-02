РИМ, 2 июл — ПРАЙМ. Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил в интервью телеканалу Skytg24, что в случае прекращения поставок российского газа страну ожидает "трудная зима", но республика подготовлена к этому сценарию лучше других европейских стран. По его словам, Италия диверсифицировала своих поставщиков раньше других. Инфляция в Италии ускорилась до восьми процентов впервые за 36 лет

"Но ясно, что у нас будет трудная зима, и никто из нас не хочет принимать ограничительные меры", — заявил Чинголани.

Министр считает, что "с энергетической точки зрения", Италия находится в лучшем положении, чем Германия. Он пояснил, что хранилища газа на Апеннинах заполнены на 60% при поставленной до конца года цели довести заполнение до 90%. Эту цель министр назвал достижимой.

Чинголани также отметил, что Россия сократила поставки газа в Италию на 15%, но для других стран этот процент выше.

"Потом после новости о закрытии на две недели "Северного потока" газа станет еще меньше, поэтому цены вырастут, потому что рынок склонен спекулировать на дефиците, и будет новая борьба за накопление", — сказал министр.

После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В конце июня Драги заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 25%. Чинголани ранее заявлял, что Италия способна достичь независимости от поставок из РФ к 2024 году.