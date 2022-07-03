МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что компания подает газ через территорию Украины 3 июля в подтвержденном украинской стороной объеме. Среднемесячная цена газа в Евросоюзе выросла на 15% в июне

По его словам, подтвержденный на эту дату объем для подачи через ГИС "Суджа" составляет 42,1 миллиона кубометров, при этом заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.