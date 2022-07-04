МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Данные операторов газотранспортных сетей свидетельствуют, что поставки газа из России по двум основным коридорам — "Северному потоку" и газотранспортной системе Украины — в понедельник ожидаются на уровне предыдущих дней. Прощай, "Газпром". Сколько газа будет у Евросоюза к началу зимы

По данным сайта оператора "Северного потока" Nord Stream AG, номинации на прокачку на газовые сутки 4 июля составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского (до падения поставок) уровня в почти 170 миллионов кубометров.

"Газпром" объявил 14 июня, что может использовать на компрессорной станции "Портовая" только три газоперекачивающих агрегата, в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады не может вернуть турбину из ремонта. На следующий день "Газпром" заявил, что останавливает на "Портовой" еще одну турбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

Из данных "Оператора ГТС Украины" следует, что прокачка газа через территорию Украины также остается на уровне предыдущих дней. Заявка на транзит газа через ГИС "Суджа" на 4 июля составляет 42,2 миллиона кубометров, как и днем ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как украинская сторона отклоняет их.

Несмотря на ограничения в поставках газа их РФ, активная закачка в подземные хранилища в Европе продолжается. Так, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), средний уровень заполненности ПХГ на газовые сутки 2 июля (закончились в 7.00 мск 3 июля) составляет 58,92% (рост за день на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 63,3 миллиарда кубометров.

В то же время с 11 по 21 июля "Северный поток" будет приостановлен на плановое техобслуживание. Если этот объем газа не будет переброшен на альтернативные маршруты, это усугубит нехватку газа на европейском рынке. Традиционно, "Газпром" перенаправлял часть поставок из "Северного потока" в период плановых профилактических работ на украинский маршрут.