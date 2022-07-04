БЕРЛИН, 4 июл — ПРАЙМ. Запасов газа в Германии, по предварительным расчетам, включающим полное отключение российских поставок, хватит на один-два месяца, заявил в интервью медиагруппе Funke глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
"Если мы не получим больше российского газа и получим среднюю по температуре зиму, то на данный момент запасенных объемов, с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны, хватит, возможно, (на срок) от одного до двух месяцев", — заявил Мюллер.
На данный момент газохранилища в Германии заполнены более чем на 60 процентов. Регулятор заявляет, что газоснабжение страны стабильно.
https://1prime.ru/energy/20220704/837375241.html
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