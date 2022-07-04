АФИНЫ, 4 июл — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас заявил после экстренного заседания группы по управлению кризисными ситуациями, что страна имеет возможность "удовлетворительно" справиться с сокращением поставок природного газа из России и обеспечить энергетическую безопасность. В Греции оценили последствия прекращение поставок газа из России для Европы

"Мы системно готовимся к обеспечению энергетической достаточности страны, рассматривая даже самые неблагоприятные сценарии. С точки зрения достаточности поставок, с учетом поставки СПГ, угроза Греции одна из самых низких во всей Европе", — сказал Скрекас.

Как сообщило министерство, в частности, емкость терминала СПГ в Ревитусе находится на высоком уровне. В рекордные сроки был спущен на воду специальный танкер, увеличивший емкость терминала на 145 тысяч кубических метров. Компания DEPA Commerce и другие компании-импортеры газа находятся в постоянном контакте со своими поставщиками, чтобы в случае необходимости получить дополнительные грузы СПГ. Электростанции на буром угле национальной энергокомпании DEI (PPC) продолжают работать на текущей производственной мощности и не испытывают дефицита.

"Греция, в рамках европейского сотрудничества, прилагает все усилия для поставок природного газа в Болгарию, при условии, что внутреннее потребление газа будет обеспечено", — сообщило минэнерго.

Пять электростанций, которые в настоящее время работают на природном газе, находятся в готовности и в случае необходимости в зимний период смогут перейти на другое топливо и работать на дизельном топливе. Запасы воды для работы гидроэлектростанций достаточны, говорится в сообщении.

Заседание было созвано в понедельник, чтобы оценить все сценарии, включая самые неблагоприятные, по обеспечению достаточности поставок в страну в случае сокращения или прекращения поставок природного газа из России, сообщила пресс-служба министерства.

В совещании участвовали руководители RAE (независимого органа по регулированию энергетики), оператора национальной газотранспортной системы Греции DESFA, газовой компании DEPA Commerce, оператора газотранспортных сетей DESFA, национальной энергокомпании DEI (PPC), электросетевой компании ADMIE, независимых компаний-поставщиков энергии, генеральный секретарь по энергетике и минеральному сырью, генеральный директор по энергетике минэнерго.

Россия обеспечивает 40-45% потребностей Греции в "голубом топливе", в периоды высокого спроса до 55%.