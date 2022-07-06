НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл — ПРАЙМ. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса заявил, что провел очень продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и попросил Москву открыть кредитную линию для импорта топлива. СМИ: президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с нефтью

"Поблагодарив его (Путина — ред.) за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем", — написал он в Twitter, добавив, что переговоры прошли очень продуктивно.

Кроме того, Раджапакса обратился к президенту России с просьбой возобновить рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку, приостановленные вскоре после задержания 2 июня самолета Airbus A330-300.

"Мы единодушно согласились с тем, что укрепление двусторонних отношений в таких секторах, как туризм, торговля и культура, имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между нашими двумя странами", — добавил президент Шри-Ланки. В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока – 2"

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Дефицит иностранной валюты, возникший из-заограничения турпотока ввиду пандемии коронавируса,сделал невозможными закупки топлива в достаточном для страны объеме.

В понедельник власти Шри-Ланка на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправлять автомобили только основных служб – медиков, полиции и пожарных. Из-за продолжающихся проблем с топливом сотрудников государственных и частных секторов призвали подать заявку на работу на дому до 10 июля.