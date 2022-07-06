МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor возобновляет добычу на остановленных накануне месторождениях, возвращение к полноценной работе ожидается в течение нескольких дней, сообщила компания. МИД заявил о постепенном расширении экспорта российских нефти и газа

Во вторник она приостановила добычу на ряде месторождений в связи с забастовками работников нефтегазовых компаний, требующих повышения зарплаты.

"На месторождениях Гудрун, Осберг Сер и Осберг Ост возобновляется добыча, после того как была прекращена забастовка членов Норвежской организации менеджеров и руководителей (Lederne)", — пишет Equinor.

"Ожидается, что все месторождения вернутся к полноценной работе в течение нескольких дней", — добавляется в ее сообщении.

На ожидании снижения поставок из Норвегии биржевые цены на газ впервые с начала марта превышали отметку в 1800 долларов за тысячу кубометров. Максимально достигали 1870 долларов. Вечером вторника, после вмешательства правительства, забастовка завершилась. Утром среды котировки перешли к умеренному снижению, а на 15.20 мск газовые фьючерсы в Европе находятся у отметки в 1740 долларов за тысячу кубометров, снижаются на 1% к расчетной цене вторника.