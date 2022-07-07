Путин подчеркнул ключевую роль атома в современной энергетике
Путин заявил о невозможности решить современные проблемы энергетики без атома
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Современные вопросы энергетики невозможно решить без атома, заявил президент Владимир Путин. Глава государства встретился в четверг с победителями четвертного конкурса "Лидеры России".
"Атомная отрасль, конечно, чрезвычайно важна, и без нее решить современные проблемы в сфере энергетики вообще невозможно", — сказал глава государства.
"Лидеры России" — флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". На заседании 7 июля участники конкурса расскажут о своей профессиональной деятельности, проектах, а также о влиянии конкурса на их жизнь.
https://1prime.ru/energy/20220707/837416317.html
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