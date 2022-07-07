МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Современные вопросы энергетики невозможно решить без атома, заявил президент Владимир Путин. Глава государства встретился в четверг с победителями четвертного конкурса "Лидеры России". Путин дал положительную оценку базе автомобилестроения в России

"Атомная отрасль, конечно, чрезвычайно важна, и без нее решить современные проблемы в сфере энергетики вообще невозможно", — сказал глава государства.

"Лидеры России" — флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". На заседании 7 июля участники конкурса расскажут о своей профессиональной деятельности, проектах, а также о влиянии конкурса на их жизнь.