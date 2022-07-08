МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Объемы производства электроэнергии из ветра в Европейском Союзе 7 июля достигли максимума с мая — 18,6%, следует из данных WindEurope. В Германии допустили отмену занятий в школах и вузах из-за дефицита газа

Так, суточный прост за день составил 4,2 процентного пункта, что стало рекордным показателем с конца мая. При этом на прошлой неделе объемы ветрогенерация в ЕС составляли 10,33%, а в июне — 11,23%. Средние показатели по региону варьируются в пределах 11-20%, таким образом текущие объемы не выбивается из нормы.

Поставки российского топлива в Европу продолжают оставаться ограниченными. Прокачка газа по "Северному потоку" ожидаются в пятницу на уровне предыдущих дней — 64 миллиона кубометров, следует из данных оператора Nord Stream AG. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.

"Газпром" снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это, в том числе, задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину для компрессорной станции (КС) "Портовая" из ремонта. С 16 июня "Газпром" может поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Город Нарва в Эстонии готовится остаться без газа этой зимой

Транзит российского газа через территорию Украины 8 июля также ожидается на прежнем уровне — 41,1 миллиона кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". На этой отметке показатель держится с конца мая.

При этом закачка газа в подземные хранилища в Европе продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe, средний уровень заполненности европейских ПХГ на газовые сутки 6 июля составляет уже 60,5% (рост за день на 0,35 процентного пункта.). Общий объем газа в них достиг примерно 66 миллиардов кубометров.