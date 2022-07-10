МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Данные операторов газотранспортных сетей свидетельствуют о том, что поставки газа из России по двум основным коридорам — "Северному потоку" и газотранспортной системе Украины — в воскресенье ожидаются на уровне предыдущих дней. Reuters: Канада уже приняла решение по турбине для "Газпрома"

Так, информация на сайте оператора "Северного потока" Nord Stream AG говорит о том, что заявки на прокачку на газовые сутки 10 июля составляют около 63,9 миллиона кубометров. Данный объем аналогичен уровню прокачки в предыдущие дни. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже уровня до падения поставок — почти 170 миллионов кубометров.

В середине июня "Газпром" сообщил, что может направлять в "Северный поток" лишь 67 миллионов кубов газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубов. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов, задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.

Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют о том, что прокачка через территорию страны также остается на уровне предыдущих дней. Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию "Суджа" на 10 июля составляет 40,1 миллиона кубов, как и днём ранее. На близком уровне показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как украинская сторона отклоняет их.

"Северный поток" будет приостановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля . Остановка может усугубить нехватку газа на европейском рынке. Традиционно, "Газпром" перенаправлял часть поставок из "Северного потока" в период плановых профилактических работ на украинский маршрут. Некоторые страны, среди которых Германия и Австрия, высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.