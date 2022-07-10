МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон считает "очень плохим прецедентом исключения из санкций" решение Канады вернуть "Газпрому" турбину для "Северного потока". Шольц отреагировал на решение Канады по "Северному потоку"

По его мнению, Канада поддалась давлению и поэтому приняла такое решение.

"Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму", — пояснил Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

Он также добавил, что "даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит", в частности через Польшу и Украину.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Канада уже приняла решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По данным источника, это решение уже принято, турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее "Газпрому".

"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали — основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской