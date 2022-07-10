На Украине негативно восприняли решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон считает "очень плохим прецедентом исключения из санкций" решение Канады вернуть "Газпрому" турбину для "Северного потока".
По его мнению, Канада поддалась давлению и поэтому приняла такое решение.
"Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму", — пояснил Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Он также добавил, что "даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит", в частности через Польшу и Украину.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Канада уже приняла решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По данным источника, это решение уже принято, турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее "Газпрому".
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали — основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской
https://1prime.ru/energy/20220710/837441545.html