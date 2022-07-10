МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Газета Politico сообщила, что глава минфина Франции Брюно Ле Мэр считает вероятным полное прекращение поставок газа из России в Европу. Антироссийские санкции оказались неэффективными, заявила Марин Ле Пен

"Давайте готовиться к полному прекращению поставок российского газа. Сегодня это наиболее вероятный вариант", — процитировало издание слова министра, которые он сказал в ходе выступления на экономическом форуме Rencontres Economiques.

Он также отметил, что французское правительство должно определить компании, которые смогут получить приоритетную поддержку в случае сбоя поставок.

Ле Мэр призвал "подготовить планы сбрасывания нагрузки".

"Это означает, что надо очень специфическим образом смотреть на каждую компанию, каждую сферу занятости", — пояснил он.

Ранее министр заявил, что потребительские цены на газ во Франции заморожены до конца года, а рост цен на электроэнергию ограничат четырьмя процентами.

"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали — основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.