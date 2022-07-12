США и МЭА призвали Азию снизить энергозависимость от России и Китая
В США и МЭА призвали страны Азии снизить энергетическую зависимость от России и Китая
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Азиатским странам следует диверсифицировать цепочки поставок энергии и основных минералов для снижения зависимости от России и Китая. Об этом заявили министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм и глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Грэнхолм отметила в ходе энергетического форума в Сиднее важность развития цепочек поставок для обеспечения энергетической безопасности. Это касается в первую очередь стран, разделяющих одни ценности.
Министр также подчеркнула, что необходимо избегать зависимости от одной страны в обеспечении топливом или технологиями, имея ввиду значительную роль России и Китая в обеспечении предложения на мировом энергетическом рынке.
Кроме того, Грэнхолм и Бироль считают, что сегодняшний энергетический кризис, вызванный санкциями в отношении России, должен побудить страны Индо-Тихоокеанского региона сосредоточиться на отказе от ископаемого топлива. Глава МЭА добавил, что странам, планирующим в течение следующих нескольких лет новые инвестиции в ископаемые виды топлива, необходимо учитывать климатические и бизнес риски.
https://1prime.ru/energy/20220712/837455717.html
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