МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют о том, что поставки российского газа в Европу транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне — примерно 40 миллионов кубометров. Siemens работает над доставкой турбины для "Северного потока"

На 12 июля заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" составляет 41,2 миллиона кубометров по сравнению с 41 миллионом кубометров днем ранее. Показатель остается на данном уровне с конца весны. Поставки через ГИС "Сохрановка" — второй вход для транзита газа в Европу — прекращены, так как Украина с 11 мая прекратила прием через этот пункт, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР).

Поставки газа по "Северному потоку" прекращены, так как он находится на плановом техобслуживании. Физический поток газа по магистрали — после запланированной остановки в 7.00 мск понедельника — продолжал идти в объеме около 2,66 миллиона кубометров в следующие два часа, затем снизился до 100 тысяч и 40 тысяч кубометров в час, после чего, наконец, прекратился, следует из обновленных данных Nord Stream AG.

"Газпром" с середины июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60% — до 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Тогда компания заявила, что вынуждена остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

На период остановки магистрали — с 11 по 21 июля, — "Газпром" теоретически может увеличить поставки газа по другим маршрутам, однако возможности ограничены и заместить весь выпадающий объем не получится.