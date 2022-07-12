ВЕНА, 12 июл — ПРАЙМ. Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил перед встречей со своими коллегами из ЕС в Брюсселе, что в борьбе с высокими ценами на энергию требуется решение на европейском уровне. Канцлер Австрии: если инфляцию в ЕС не остановить, остается только алкоголь

По его мнению, действия в одиночку будут сбивать цены в соседних странах, за что придется заплатить австрийскому налогоплательщику.

"Это означает, что этот вопрос определенно нужно обсуждать на европейском уровне", — сказал он.

В то же время он призвал ускориться в вопросе совместных закупок газа. "Здесь Еврокомиссия должна, наконец, перейти от разговоров к делу", — заключил он.