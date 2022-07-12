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Новатэк сократил добычу жидких углеводородов во втором квартале
Энергетика
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Добыча жидких углеводородов "Новатэка" во втором квартале2022 года, по предварительным данным, снизилась на 7% — до 5,8 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. В целом... ПРАЙМ, 12.07.2022
энергетика, новости, россия, новатэк, углеводороды
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Новатэка" во втором квартале2022 года, по предварительным данным, снизилась на 7% — до 5,8 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
В целом "Новатэк" увеличил добычу углеводородов в январе-июне на 0,6% — до 316,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.