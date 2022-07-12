МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Новатэка" во втором квартале2022 года, по предварительным данным, снизилась на 7% — до 5,8 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Новатэк снизил продажи СПГ в первом полугодии

В целом "Новатэк" увеличил добычу углеводородов в январе-июне на 0,6% — до 316,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.