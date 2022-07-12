ВЕНА, 12 июл — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV во вторник снова получила менее трети газа из России, сообщила пресс-служба компании австрийскому агентству APA. Причиной этому послужила плановая инспекция "Северного потока".
Пресс-службы отметила, что "Газпром" поставил на 70% меньше, чем заявлено. Аналогичная ситуация была в понедельник.
Отмечается, что с середины июня "Газпром" поставил Австрии около половины заказанного количества газа.
"Газпром" остановил поставки по магистрали с 11 по 21 июля из-за ежегодного технического обслуживания. Это может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
https://1prime.ru/energy/20220712/837460902.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.