ВЕНА, 12 июл — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV во вторник снова получила менее трети газа из России, сообщила пресс-служба компании австрийскому агентству APA. Причиной этому послужила плановая инспекция "Северного потока". В минфине Австрии призвали бороться с ростом цен на энергию на уровне ЕС

Пресс-службы отметила, что "Газпром" поставил на 70% меньше, чем заявлено. Аналогичная ситуация была в понедельник.

Отмечается, что с середины июня "Газпром" поставил Австрии около половины заказанного количества газа.

"Газпром" остановил поставки по магистрали с 11 по 21 июля из-за ежегодного технического обслуживания. Это может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.