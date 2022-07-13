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2022
https://1prime.ru/energy/20220713/837472642.html
Бразилия хочет закупить "как можно больше" российского дизеля
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Бразилия планирует закупить как можно больше российского дизельного топлива, сообщил во вторник бразильский министр иностранных дел Карлос Франка. По его словам, соответствующие... ПРАЙМ, 13.07.2022
энергетика, новости, россия, бразилия, дизельное топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Бразилия планирует закупить как можно больше российского дизельного топлива, сообщил во вторник бразильский министр иностранных дел Карлос Франка.
По его словам, соответствующие контракты были подписаны "еще вчера".
Детали транзакций при этом не уточняются.