МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Бразилия планирует закупить как можно больше российского дизельного топлива, сообщил во вторник бразильский министр иностранных дел Карлос Франка.

По его словам, соответствующие контракты были подписаны "еще вчера".

Детали транзакций при этом не уточняются.