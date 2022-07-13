Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕНГРИИ ОБЪЯВЛЯЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ – ГЛАВА КАНЦЕЛЯРИИ ПРЕМЬЕРА
https://1prime.ru/energy/20220713/837475810.html
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕНГРИИ ОБЪЯВЛЯЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ – ГЛАВА КАНЦЕЛЯРИИ ПРЕМЬЕРА
https://1prime.ru/energy/20220713/837475810.html
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