ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Решение Канады передать турбину для "Северного потока" было "очень тяжелым", заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе выступления перед журналистами.

Флаг Германии.

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"Это было очень тяжелое решение, но мы должны помнить, что санкции не должны вредить нашим союзникам", — сообщил Трюдо.

"Германия и другие страны в Европе столкнулись с энергетическим кризисом, и мы постараемся в течение двух лет вмести с союзниками снизить их зависимость от российского газа", — добавил он.

В среду "Газпром" сообщил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" — важный объект для газопровода "Северный поток" — и не берется делать вывод о развитии ситуации с ее работой.

Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится на пути в Европу. Кроме того, по данным издания, Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.

"Газпром" с 16 июня сократил поставки по газопроводу до 40% от пропускной способности, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой". Сейчас — до 21 июля — "Северный поток" остановлен на плановые работы.