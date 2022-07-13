КИШИНЕВ, 13 июл — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны должны готовиться к тяжелой зиме из-за ситуации в энергетике, а власти постараются помочь населению. Минэкономики Германии надеется, что немцы будут сами экономить энергию

"Вся Европа готовится к сложной зиме, мне жаль это говорить, но мы тоже должны готовиться – изолировать жилища, сократить потерю тепла", — заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.

По ее словам, правительство работает над механизмом компенсаций высоких тарифов на газ и отопление.

"Будет создан фонд поддержки населения, в конце недели будут переговоры со странами ЕС об этом фонде, поскольку нам нужны дополнительные средства. Очевидно, что правительство ведет переговоры с другими поставщиками газа, если РФ решит отключить всех и Молдавия тоже попадет в эту ситуацию", — добавила Санду.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Из-за мирового энергетического кризиса стоимость газа, а затем и теплоэнергии, постоянно растет, поэтому в Молдавии уже несколько раз пересматривались тарифы в сторону увеличения.