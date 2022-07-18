МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопросы по возвращению турбины Siemens для "Северного потока". Он также отметил, что сейчас о ситуации известно только из СМИ, официальных заявлений не было.

"Вы задаете вопросы, основываясь на сообщениях СМИ, там не было ни одного официального сообщения — ни компании, ни покупателей, ни продавцов газа. Я предлагаю задать все эти вопросы "Газпрому", который на это квалифицировано ответит", — сказал он, отвечая на вопрос, известны ли Кремлю сроки поставки турбины и начнёт ли "Северный поток" прокачку газа после плановой остановки.

Ранее "Коммерсант" опубликовал информацию, что Канада отправила самолетом турбину в Германию в воскресенье, 17 июля и в Россию она должна прибыть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Канада, несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.

"Газпром" обратился к Siemens 15 июля с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.