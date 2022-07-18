МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российская Объединенная металлургическая компания (ОМК) уточнила РИА Новости, что для газопровода из Нигерии в Марокко возможны поставки только ее металлопродукции, участие компании в проекте как инвестора не рассматривается. Российская ОМК вошла в число главных инвесторов в нигерийский газопровод

"Речь идет лишь о потенциальной возможности поставок металлургической продукции ОМК для проекта газопровода NMGP в случае его реализации. Участие ОМК в качестве инвестора не рассматривается", — сообщили в пресс-службе.

Ранее посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху заявил в интервью РИА Новости, что ОМК в числе главных инвесторов в строительство газопровода NMGP, который свяжет Нигерию и Марокко.

Правительство Нигерии надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Мухаммада Бухари. Марокко и Нигерия подписали соглашение о строительстве газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.