МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Сообщество потребителей энергии" прогнозирует падение потребления электроэнергии в 2022 году минимум на 5%, заявил директор ассоциации Василий Киселев. Французские торговые сети договорились экономить электроэнергию

"Учитывая прогноз снижения ВВП и ситуацию в энергоемких секторах, мы ожидаем, что в целом за текущий год потребление электроэнергии упадет минимум на 5% без учета погодного фактора. То есть если первое полугодие мы прошли с ростом на 2%, то во втором полугодии ожидаем около минус 8%", — рассказал Киселев в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что самая сложная ситуация ожидается в отдельных энергосистемах и энергорайонах, где концентрируется энергоемкая промышленность: черная металлургия, трубная промышленность, горнодобывающие предприятия, машиностроение.

Электропотребление, по мнению директора ассоциации, хороший "индикатор самочувствия экономики". "Если в первом полугодии еще были запасы и текущие поставки, то сейчас проблемы нарастают, санкционное давление — ломка кооперационных связей, закрытие зарубежных рынков сбыта — уже начинает сказываться", — добавил он.

Киселев при этом считает, что негативная динамика спроса зависит от времени, которое понадобится предприятиям на перестройку своих поставок. "Думаю, что в следующем году мы тоже не выйдем в плюс по потреблению", — добавил он.

По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в России за первое полугодие 2022 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По итогам года ведомство прогнозирует рост потребления на 1,5-2%.

Ассоциация (некоммерческое партнерство) "Сообщество потребителей энергии" была создана в сентябре 2008 года для защиты интересов энергокомпаний в условиях развития конкурентного рынка электроэнергии и мощности. Членами ассоциации являются 33 компании. Суммарный объем электропотребления предприятий, входящих в состав ассоциации, составляет более половины от общего объема промышленного электропотребления в РФ.