ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл — ПРАЙМ. Министерство экономики Эстонии одобрило предоставление исключения для отопления на сланцевом масле приграничного с Россией города Нарва, поскольку городские власти не смогли заключить контракты на поставку природного газа, сообщил во вторник портал государственного телерадиовещания ERR. Эстония не отключится от российской сети до 2025 года

Ранее мэр Нарвы Катрин Райк рассказала, что городские власти не смогли заключить контракты на поставку природного газа, поскольку не было предложений, и объявили в городе чрезвычайную ситуацию, надеясь получить от департамента окружающей среды разрешение отапливать город сланцевым маслом, которое сильно загрязняет окружающую среду.

"По данным минэкономики, использование сланцевого масла для отопления Нарвы оправдано в связи с отсутствием закупок природного газа, необходимого для отопительного периода", — говорится в сообщении.

Энергетическое предприятие Enefit Power, которое не смогло обеспечить город газом, ходатайствовало перед департаментом окружающей среды об использовании до 14,8 тонны сланцевого масла в качестве основного топлива с июля этого года до конца следующего года.

В свою очередь департамент окружающей среды запросил у министерства экономики подтверждение того, что риск прекращения поставок природного газа в Нарве реален, что оправдывает предоставление исключения. В своем ответе минэкономики подчеркнуло, что компании Enefit Power необходимо в виде исключения разрешить использование сланцевого масла для отопления Нары, отмечает ERR.