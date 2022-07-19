БРЮССЕЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) 20 июля представит свой пакет по экономии энергии в Евросоюзе для безопасного прохождения зимы, говорится в Twitter пресс-секретаря ЕК Эрика Мамера.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии

Reuters: поставки газа по "Северному потоку" возобновятся в четверг

"Завтра Еврокомиссия представит свой пакет "Экономить энергию для безопасной зимы", — написал он.