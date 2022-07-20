ТЕГЕРАН, 20 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники. Путин высказался об идее ограничить покупку нефти из России

"Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос о том, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе.