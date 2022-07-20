Politico: Зеленский боится, что зимние холода заставят Европу пойти на уступки России
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его помощники опасается, что Россия прибегнет к тактике "генерала Мороза", чтобы оказать давление на Европу и расшатать единство в вопросе Украины, пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.
По его словам, украинское руководство боится наступления холодов, которые могут заставить Европу, перед которой стоит проблема обогрева домохозяйств и снабжения промышленности энергоносителями, пойти на уступки России в вопросе санкций и продажи оружия Киеву.
Как отмечается, Зеленский настаивает на максимально возможно жесткой политике Европы в отношении Москвы — он требует вводить новые ограничительные меры, вплоть до газового эмбарго. Однако подобная позиция может подорвать единство ЕС, пишет обозреватель.
"Некоторые европейские дипломаты в частном порядке говорят, что Зеленскому следует смягчить свою резкость и призывы. А в последние несколько дней несколько европейских лидеров публично подчеркивали, что Украине не пойдет на пользу, если и без того серьезный энергетический кризис станет еще более жестоким зимой", — говорится в статье.
Зеленский беспокоится об усталости от санкций, но ему также следует беспокоиться о том, что западные и южные европейцы теряют терпение и перестают обращать внимание на его мольбы, отмечает журналист.
https://1prime.ru/energy/20220720/837541221.html