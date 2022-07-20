МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его помощники опасается, что Россия прибегнет к тактике "генерала Мороза", чтобы оказать давление на Европу и расшатать единство в вопросе Украины, пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер. Путин высказался об идее ограничить покупку нефти из России

По его словам, украинское руководство боится наступления холодов, которые могут заставить Европу, перед которой стоит проблема обогрева домохозяйств и снабжения промышленности энергоносителями, пойти на уступки России в вопросе санкций и продажи оружия Киеву.

Как отмечается, Зеленский настаивает на максимально возможно жесткой политике Европы в отношении Москвы — он требует вводить новые ограничительные меры, вплоть до газового эмбарго. Однако подобная позиция может подорвать единство ЕС, пишет обозреватель.

"Некоторые европейские дипломаты в частном порядке говорят, что Зеленскому следует смягчить свою резкость и призывы. А в последние несколько дней несколько европейских лидеров публично подчеркивали, что Украине не пойдет на пользу, если и без того серьезный энергетический кризис станет еще более жестоким зимой", — говорится в статье.

Зеленский беспокоится об усталости от санкций, но ему также следует беспокоиться о том, что западные и южные европейцы теряют терпение и перестают обращать внимание на его мольбы, отмечает журналист.