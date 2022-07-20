МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ограниченность технических возможностей у альтернативных поставщиков газа не позволит Европе в полной мере заместить импорт из России, если "Северный поток" не возобновит работу 21 июля, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян. Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"

"Столь масштабные объемы газа возместить в моменте не представляется возможным, так как у прочих крупных поставщиков трубопроводного газа в Евросоюз — Норвегии и Алжира — отсутствует технический потенциал увеличения поставок в таких объемах", — сказал собеседник агентства.

ПРОБЛЕМА С ПОСТАВКАМИ ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ"

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG. Путин отверг попытки взвалить ответственность на "Газпром" за проблемы в ЕС

При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме — на уровне 40% от пропускной мощности трубопровода. "Газпром" объяснял это в том числе задержкой из-за санкций Канады возврата турбины Siemens из ремонта. Сложившаяся ситуация породила опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.

Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. "Газпром" сообщил, что ждет от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока". СМИ писали, что двигатель находится в пути, может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.

Амирагян отметил, что "Северный поток" играет важнейшую роль в поставках газа в Европу. "В 2021 году по газопроводу было прокачано 59 миллиардов кубометров газа, что составляет свыше 40% суммарных трубопроводных поставок газа из России в Евросоюз и около 20% суммарного импорта газа в регион", — сказал аналитик.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

По оценкам исследовательской компании Rystad Energy, опубликованным в понедельник, жизнеспособные альтернативы российскому газу ограничены в краткосрочной перспективе, так как терминалы СПГ работают на полную мощность, Норвегия экспортирует столько, сколько может, а потенциал роста экспорта из Азербайджана и Алжира ограничен. Трюдо назвал решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" верным

В то же время эксперты Rystad Energy отметили, что увеличение поставок с нидерландского месторождения в Гронингене, которое было крупнейшим в Европе с добычей 55 миллиардов кубометров газа в год, что эквивалентно полному объему, поставляемому ранее по "Северному потоку", могло бы помочь разрешить ситуацию. В последние же 30 лет в регионе добыча постепенно сворачивалась из-за увеличения количества землетрясений. Сейчас голландское правительство разрешает до октября 2023 года добывать в Гронингене только 2,8 миллиарда кубов газа.

Согласно прогнозам исследовательской компании, месторождение позволяет нарастить добычу газа до 20 миллиардов кубов, но только если это разрешат местные и национальные органы власти. "Такой перезапуск в Гронингене является спекулятивным и может быть политически спорным в Нидерландах, но он может четко решить многие из текущих проблем Европы", — при этом отметили в Rystad Energy.

Эксперт ЦСР Амирагян добавил, что возмещать выпавшие объемы газа также придется за счет альтернативных видов энергии, прежде всего возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и угля. "Выработка электроэнергии на ВИЭ будет зависеть от погодных условий, поэтому единственным надежным способом роста производства электроэнергии в краткосрочном периоде станет уголь", — заключил он.