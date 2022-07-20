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Турбина для "Северного потока" вернется из Канады вовремя, заявили в ЕК
Энергетика
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. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя. "По турбине, которая была в Канаде... ПРАЙМ, 20.07.2022
энергетика, новости, газ, еврокомиссия, газовая турбина, газпром, siemens energy
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя.
"По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ… Она в пути, она будет там вовремя", — сказала она в ходе пресс-конференции.