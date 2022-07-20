БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя. "Газпром" повторно запросил документы на поставку турбины у Siemens

"По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ… Она в пути, она будет там вовремя", — сказала она в ходе пресс-конференции.