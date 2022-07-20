БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Жителям Евросоюза стоит экономить газ, Еврокомиссия призывает страны союза запускать кампании, побуждающие к этому, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В ЕК объяснили, зачем вводят меры по экономии газа странами Евросоюза

"Каждый может и ему стоит экономить газ. Мы продолжим продвигать идеи из плана ЕС по сбережению энергии и просить все страны-члены (ЕС — ред.) запустить информационные кампании, чтобы способствовать поведению по сбережению газа", — сказала она на пресс-конференции.