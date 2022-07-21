МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Если Евросоюз будет продолжать отказываться согласовывать ввод в эксплуатацию нового российского газопровода "Северный поток 2", то ощутит на себе последствия своего упорства. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Ранее Еврокомиссия заявила, что "Северный поток 2" не сертифицирован и, следовательно, не может работать.
"ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане", — отметил Пушков.
При этом он подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет ЕС, но никак не Россия.
https://1prime.ru/energy/20220721/837553253.html
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