МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Если Евросоюз будет продолжать отказываться согласовывать ввод в эксплуатацию нового российского газопровода "Северный поток 2", то ощутит на себе последствия своего упорства. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В Германии назвали ожидаемый объем поставок газа по "Северному потоку"

Ранее Еврокомиссия заявила, что "Северный поток 2" не сертифицирован и, следовательно, не может работать.

"ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане", — отметил Пушков.

При этом он подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет ЕС, но никак не Россия.