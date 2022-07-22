В Верховной раде предложили воровать российский газ
Депутат Рады Разумков предложил воровать идущий из России транзитный газ
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Украине следует присваивать идущий через ее территорию транзитный газ из России, заявил в своей колонке для "Украинской правды" депутат и бывший спикер Верховной рады, экс-глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
По его словам, как транзитная страна Украина имеет обязательства перед перед международными партнерами. "Но остаток российского газа необходимо конфисковывать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами", — отметил он.
Разумков подчеркнул важность подготовки к отопительному сезону. "Нас ждет тяжелая зима. Украинцев готовят к тому, что зимой придется мерзнуть и привыкать к 16-градусной температуре в домах. Сегодня у нас около 11 миллиардов кубометров газа. Сколько Украина успеет закачать до осени, неизвестно", — написал он.
Депутат считает, что для обеспечения энергетической безопасности в условиях конфликта с Россией украинскому правительству и "Нафтогазу" нужно "сделать действенный, понятный стратегический план развития отрасли".
https://1prime.ru/energy/20220722/837565359.html
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