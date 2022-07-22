МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Украине следует присваивать идущий через ее территорию транзитный газ из России, заявил в своей колонке для "Украинской правды" депутат и бывший спикер Верховной рады, экс-глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. В России допускают продление транзита газа через Украину после 2024 года

По его словам, как транзитная страна Украина имеет обязательства перед перед международными партнерами. "Но остаток российского газа необходимо конфисковывать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами", — отметил он.

Разумков подчеркнул важность подготовки к отопительному сезону. "Нас ждет тяжелая зима. Украинцев готовят к тому, что зимой придется мерзнуть и привыкать к 16-градусной температуре в домах. Сегодня у нас около 11 миллиардов кубометров газа. Сколько Украина успеет закачать до осени, неизвестно", — написал он.

Депутат считает, что для обеспечения энергетической безопасности в условиях конфликта с Россией украинскому правительству и "Нафтогазу" нужно "сделать действенный, понятный стратегический план развития отрасли".