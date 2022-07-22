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https://1prime.ru/energy/20220722/837565590.html
Вице-канцлер ФРГ назвал запуск "Северного потока – 2" поражением Германии
Энергетика
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Запуск газопровода "Северный поток — 2" можно было бы расценивать как поражение Германии перед Россией, заявил ZDF вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его... ПРАЙМ, 22.07.2022
энергетика, новости, газ, газ, германия, северный поток 2, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Запуск газопровода "Северный поток — 2" можно было бы расценивать как поражение Германии перед Россией, заявил ZDF вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
По его мнению, это означало бы поддаться давлению Москвы, которая использует соответствующие рычаги в виде поставок газа.
"Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе", — подчеркнул Хабек, добавив, что такое развитие событий "категорически невозможно" и зависимость от российского газа не должна увеличиваться.
Он призвал к экономии в расходовании энергоресурсов, а также подчеркнул необходимость искать альтернативные источники энергии.