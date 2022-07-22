МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Запуск газопровода "Северный поток — 2" можно было бы расценивать как поражение Германии перед Россией, заявил ZDF вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Пушков предупредил ЕС о последствиях блокировки "Северного потока – 2"

По его мнению, это означало бы поддаться давлению Москвы, которая использует соответствующие рычаги в виде поставок газа.

"Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе", — подчеркнул Хабек, добавив, что такое развитие событий "категорически невозможно" и зависимость от российского газа не должна увеличиваться.

Он призвал к экономии в расходовании энергоресурсов, а также подчеркнул необходимость искать альтернативные источники энергии.