МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Жителей Великобритании могут попросить снизить температуру обогрева домов и выключать свет. Эти меры необходимы для того, чтобы избежать блэкаута зимой, пишет газета Telegraph, ссылаясь на имеющиеся у нее планы властей. Во Франции магазинам с кондиционерами запретят держать двери открытыми

Жителей страны также могут регулярно призывать к сокращению потребления электроэнергии по радио, телевидению, а также в соцсетях.

Кроме того, британские власти ищут способы заставить экономить крупных потребителей и рассматривают сотрудничество в этом вопросе с оператором единой энергосистемы National Grid, который мог бы производить выплаты за отключение электроэнергии.

Как сообщает газета, National Grid уже обратился к поставщикам и попросил их поменять механизм оплаты домашними хозяйствами, чтобы те могли использовать электроэнергию в периоды максимального предложения и снижать потребление в другое время.

При этом British Gas и Shell не рассматривают вариант с выплатами домохозяйствам этой зимой, добавляется в сообщении.