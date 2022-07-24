Telegraph: британцев могут попросить снизить температуру в домах
Telegraph:британцев могут попросить понизить температуру в домах, чтобы избежать блэкаута зимой
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Жителей Великобритании могут попросить снизить температуру обогрева домов и выключать свет. Эти меры необходимы для того, чтобы избежать блэкаута зимой, пишет газета Telegraph, ссылаясь на имеющиеся у нее планы властей.
Жителей страны также могут регулярно призывать к сокращению потребления электроэнергии по радио, телевидению, а также в соцсетях.
Кроме того, британские власти ищут способы заставить экономить крупных потребителей и рассматривают сотрудничество в этом вопросе с оператором единой энергосистемы National Grid, который мог бы производить выплаты за отключение электроэнергии.
Как сообщает газета, National Grid уже обратился к поставщикам и попросил их поменять механизм оплаты домашними хозяйствами, чтобы те могли использовать электроэнергию в периоды максимального предложения и снижать потребление в другое время.
При этом British Gas и Shell не рассматривают вариант с выплатами домохозяйствам этой зимой, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20220724/837587792.html
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