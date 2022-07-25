АФИНЫ, 25 июл — ПРАЙМ. Греция на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС во вторник потребует исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления природного газа на 15%, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в понедельник. МИД Венгрии оценил предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15%

Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики.

На вопрос, чего будет добиваться Греция на заседании министров энергетики и какова позиция Афин по сокращению потребления газа, Иконому ответил, что заседание рассматривается как очень важное ввиду беспокойства, которое есть у всех стран ЕС по поводу энергетики.

"Должен сказать, что это предложение Европейской комиссии о сокращении на 15% потребление газа в том виде, как оно опубликовано ЕК, принимая во внимание средние объемы потребления за последние 15 лет, не может быть принято нашим правительством. Поскольку для Греции оно означает сокращение больше, чем на 15%, оно означает сокращение на 24%", — сказал Иконому.

"Греция завтра будет добиваться изменения этого предложения. Она будет добиваться исключения нашей страны из этого уменьшения. То, что мы будем обсуждать, — это база сравнения за последний год, а не в среднем за 15 лет. Мы считаем предложение Еврокомиссии в нынешнем виде неприемлемым для нашей страны. Греция будет добиваться исключения из него. Если и будет решено о каком-то снижении, то на основе данных предыдущего года", — повторил Иконому.